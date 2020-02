Com'è cambiata la SPAL di Semplici dopo il mercato di gennaio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mercato particolare, quello della SPAL. Non solo per la delicata situazione di classifica al giro di boa. La società ferrarese ha cercato di assecondare le volontà dei giocatori in cerca di nuovi stimoli e le richieste irrinunciabili arrivate da altri club. E' da leggere in quest'ottica l'addio di Igor, passato alla Fiorentina, così come quello di Jasmin Kurtic, spostatosi a Parma. Gli altri addii di rilievo sono quelli di Marko Jankovic (Crotone), Alberto Paloschi (Cagliari) e soprattutto Andrea Petagna, operazione però posticipata a giugno con l'attaccante che è 'tornato' alla SPAL in prestito dal Napoli fino a fine anno.

La campagna acquisti spallina si è aperta invece con l'arrivo di Kevin Bonifazi per quello che è la terza esperienza del difensore a Ferrara. Con lui sono arrivati anche lo svincolato Ervin Zukanovic, i centrocampisti Bryan Dabo (Fiorentina) e Lucas Castro (Cagliari) e l'attaccante Alberto Cerri nello scambio che ha portato in Sardegna Paloschi.

L'undici della SPAL prima del mercato

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Kurtic, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna

L'undici della SPAL dopo il mercato

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, BONIFAZI, Vicari; Strefezza, CASTRO, DABO, Missiroli, Reca; Di Francesco (CERRI), Petagna