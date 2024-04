Ufficiale SPAL, il difensore Bassoli ha rinnovato il suo contratto. La nuova scadenza è il 2025

vedi letture

Rinnovo in casa SPAL, il difensore centrale classe '90 Alessandro Bassoli fino al 30 giugno 2025. Di seguito il comunicato del club estense:

S.P.A.L. comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il difensore Alessandro Bassoli fino al 30 giugno 2025.

Classe 1990 e con all’attivo 354 presenze tra i professionisti, Bassoli è arrivato in biancazzurro lo scorso novembre e da quel momento è sceso in campo in 13 occasioni tra Campionato e Coppa Italia Serie C, realizzando anche una rete nel match casalingo contro l’Olbia.