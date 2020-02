Com'è cambiato il Brescia di Corini dopo il mercato di gennaio

Brescia che, nonostante una classifica deficitaria, ha scelto di fare solo interventi mirati sul mercato invernale per consegnare a Corini un paio di alternative in più rispetto ai presunti titolari. Anche se la permanenza di Sandro Tonali, per la seconda sessione di mercato consecutiva dopo quella estiva, può considerarsi un vero e proprio colpo, viste le sirene delle big italiane ed europee. Per puntellare il centrocampo è stato strappato Birkir Bjarnason al Genoa: quando sembrava tutto fatto per il ritorno dell'islandese al Grifone, ecco la zampata di Cellino sul centrocampista svincolato. Quindi una scommessa, l'ennesima della stagione delle Rondinelle, per l'attacco: il primo acquisto dalla Finlandia, ovvero Joronen, ha dato ottimi risultati. E così il Brescia ha scelto di guardare ancora verso il paese scandinavo andando a prendere Simon Skrabb dal Norrkoping. Sulla carta non partirà titolare, anche perché oramai Torregrossa sembra aver scalato gerarchie al fianco di Balotelli. Ma andando avanti con la stagione (e magari con un cambio di guida tecnica) le cose potrebbero cambiare.

Capitolo uscite: in inverno sono partiti due buone seconde linee come Alessandro Matri e Giangiacomo Magnani, oltre a Tremolada, Morosini e Curcio.

L'undici del Brescia prima del mercato

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Balotelli, Donnarumma

L'undici del Brescia dopo il mercato

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Dessena, Tonali, Bisoli; Romulo; Balotelli, Torregrossa