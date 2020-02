Com'è cambiato il Milan di Pioli dopo il mercato di gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Milan che nel mercato di gennaio ha sconfessato il proprio progetto originale, quello legato solo e soltanto ai giovani, per puntare all'usato più che sicuro. Ovvero Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l'età e gli ultimi due anni a Los Angeles in MLS, i dirigenti rossoneri hanno visto nello svedese la guida tecnica e mentale di un gruppo che fino a quel momento si era dimostrato fin troppo fragile. E l'impatto di Ibra è stato di quelli potenti, se è vero com'è vero che la sua presenza ha 'costretto' Pioli a ripensare il modulo di partenza. Il mercato ad hoc studiato da Maldini, Boban e Massara è proseguito con l'acquisto di Asmir Begovic per sostituire il partente Reina, mentre Ricardo Rodriguez è stato rimpiazzato dal rientro di Diego Laxalt. In difesa è arrivato Simon Kjaer, a destra la scommessa belga Alexis Saelemaekers.

La sessione invernale rossonera ha però visto diversi addii di spessore, oltre a Reina e Rodriguez: un intristito e irriconoscibile Kris Piatek è volato a Berlino per giocare con l'Hertha, mentre Suso ha scelto il Siviglia di Monchi. Fabio Borini si è trasferito al Verona, Mattia Caldara è tornato all'Atalanta dopo troppi mesi senza lasciare traccia.

L'undici del Milan prima del mercato

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Bennacer, Kessie; Suso, Piatek, Calhanoglu

L'undici del Milan dopo il mercato

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio (KJAER), Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo (SAELEMAEKERS), Bennacer, Bonaventura, Calhanoglu; Leao, IBRAHIMOVIC