Via qualche seconda linea, un acquisto (il più costo di questa finestra di calciomercato dopo Bruno Fernandes) definito però solo per giugno. E tante trattative abbozzate, ma che non si sono concretizzate. E' scivolato via così il mese di gennaio della Juventus, che alla voce acquisti in questa finestra di calciomercato ha fatto registrare solo Alejandro Marqués per la squadra B e Dejan Kulusevski per giugno.

Sono andati via, invece, ben tre calciatori della prima squadra: Mario Mandzukic, Marko Pjaca ed Emre Can. Tutti erano fuori dai piani della società bianconera che ha utilizzato questo mese soprattutto per abbassare il monte ingaggi.

La Juventus di Sarri prima del mercato di gennaio

Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala (Higuain), Ronaldo.

La Juventus di Sarri dopo il mercato di gennaio

Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala (Higuain), Ronaldo.