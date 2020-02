In difficoltà, in corsa per non retrocedere e con la necessità, di conseguenza, di migliorare la rosa. Era questo il compito della Sampdoria, che in parte ha disatteso le attese visto che ha lasciato partire certezze come Murillo e Caprari per far spazio a scommesse come Yoshida e La Gumina.

L'acquisto più importante è stato quello di Lorenzo Tonelli, usato sicuro che subito si giocherà il posto da titolare col centrale nipponico.

La Sampdoria di Ranieri prima del mercato di gennaio

Audero; Bereszynski, Ferrari (Chabot), Colley, Murru; Depaoli (Thorsby), Ekdal (Linetty), Vieira, Ramirez; Gabbiadini (Caprari), Quagliarella.

La Sampdoria di Ranieri dopo il mercato di gennaio

Audero; Bereszynski, YOSHIDA (TONELLI), Colley (Chabot), Murru; Ramirez, Thorsby, Vieira (Ekdal), Linetty; Quagliarella, Gabbiadini (LA GUMINA).