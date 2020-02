Come è cambiato il Parma di D'Aversa dopo il mercato di gennaio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cambia volto la squadra di D'Aversa dopo il mercato di gennaio, un po' per necessità a causa degli infortuni, un po' per il mercato in uscita che ha visto la partenza (ancora da confermare ufficialmente) di Gervinho. Il primo grande cambiamento è arrivato in porta, con Sepe out, è arrivato Radu dopo la prima ottima parte di stagione al Genoa. Niente di nuovo in difesa a parte l'acquisto di Regini per allungare numericamente la retroguardia. A centrocampo, visto il bisogno di almeno un giocatore, è stato acquistato un titolarissimo come Kurtic, arrivato dalla SPAL e subito gettato nella mischia. Detto che Kulusevski è un nuovo giocatore della Juventus ma è comunque rimasto in prestito tra i Ducali, in attacco è arrivato Caprari, giocatore che potrebbe prendere il posto dell'ivoriano indirizzato all'Al Sadd ma che comunque dovrebbe alternarsi tra i titolari e non partire sicuramente dal 1'. Grande falla del mercato gialloblu è il mancato acquisto di un sostituto di Inglese, anche se il ds Giuntoli sta pensando alla possibilità di acquistare Matri da svincolato per non rimanere con il solo Cornelius fino al termine del campionato.

L'undici del Parma prima del mercato

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

PARMA (4-3-3): RADU; Darmian, Alves, Iacoponi, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, KURTIC; Kulusevski, Cornelius, Kucka.