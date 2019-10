Come sarà la prima Sampdoria di Claudio Ranieri?

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Neppure il tempo di sedersi per la prima volta sulla panchina della Sampdoria che Claudio Ranieri sarà già travolto dalle emozioni. Perché l'avversario di turno è la Roma, la sua Roma. La squadra che ha lasciato al termine dello scorso anno e di cui da sempre si professa tifoso. Ma il lavoro chiama, il tempo stringe e la classifica piange. Per questi e mille altri motivi contro la Roma la sua Samp scenderà in campo con l'obiettivo unico della vittoria. E i cambi, rispetto al recente passato, di certo non mancheranno.

Si torna alla difesa a 4 - Difficile, difficilissimo fare previsioni di formazione. Con Ranieri che non vuol dare anticipazioni per il semplice motivo che sarà lui stesso il primo ad avere dubbi e idee non ancora chiare al 100%. Ma sulla difesa a 4 possiamo sbilanciarci, una rottura piuttosto palese rispetto al 3-5-2 (e sue variazioni) studiato da Di Francesco nelle ultime gare. Al centro, con Murillo e davanti ad Audero, potrebbe trovare spazio Ferrari. A sinistra Murru, a destra ballottaggio aperto fra Bereszynski e De Paoli. Se il modulo dovesse essere 4-4-2 l'ex Chievo potrebbe avanzare sulla linea dei centrocampisti con Ekdal, Vieira e Jankto. Mentre se la scelta dovesse ricadere sul rombo, quindi il 4-3-1-2, uno fra i due esterni destri potrebbe restare fuori. In quel caso attenzione all'ipotesi Jankto alle spalle dei due attaccanti. Chi saranno? Quagliarella certamente. L'altra maglia se la contenderanno Gabbiadini e Rigoni.