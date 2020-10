Come sta andando l'avventura di Allan in Inghilterra dopo l'addio estivo al Napoli

In estate è stata una delle cessioni di spicco del Napoli. Aurelio De Laurentiis, con qualche rimpianto, ha dovuto dimenticare i 60/70 milioni che solo pochi mesi prima il PSG sembrava disposto a mettere sul piatto e si è "accontentato" di una cifra compresa fra i 20 ed i 25 milioni di euro per il cartellino del suo giocatore. Che per rilanciarsi dopo una stagione negativa ha scelto l'Everton di Carlo Ancelotti con la precisa intenzione di tornare protagonista assoluto. Ma ancora, sebbene le presenze ci siano, il brasiliano non ha fatto vedere il meglio del suo repertorio. Non ha deluso, sia chiaro, ma il suo rendimento medio raramente è andato oltre il 6 in pagella. Titolare nelle prime tre di Premier contro Tottenham, West Ham e Crystal Palace, ha poi saltato per problemi fisici la sfida col Brighton per poi rientrare nel derby col Liverpool. Nel primato momentaneo dei Toffees c'è insomma anche il suo zampino, ma ancora i tifosi del Merseyside non hanno certamente visto la miglior versione di Allan.