Come sta l'Inter? Conte: "Non sono preoccupato. Avanti a testa alta nonostante il momento"

Durante l'odierna conferenza stampa pre Genoa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato del momento attuale dei nerazzurri anche alla luce degli assenti: "Non sono preoccupato. La strada intrapresa è quella giusta, quella che rende felici me, i giocatori ed il club. Le situazioni vanno sempre affrontate a testa alta, senza dare troppo peso alle assenze o a ciò che ci sta succedendo. Da quel punto di vista non dobbiamo esser preoccupati. Non lo sono neanche dal punto di vista calcistico, stiamo giocando bene, facendo un buon calcio, ma raccogliamo meno di quanto meriteremmo. Io però sono felice di ciò che i miei calciatori danno, dell'abnegazione, della voglia e del fatto che si crede nella nostra idea".

