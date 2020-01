Commisso apre: Inter e Juve pronte a duellare per Chiesa

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Vorrei tenerlo, ma se vorrà partire forse potrà farlo con la giusta offerta". Le parole di Rocco Commisso, patron della Fiorentina, danno il via libera all'asta per Federico Chiesa. Ne scrive Tuttosport, che evidenzia come la Juventus di Fabio Paratici sia pronta, in estate, al nuovo assalto nei confronti del talento gigliato. Un innesto che ben si inserirebbe nell'operazione di ricambio generazionale portata avanti dalla Vecchia Signora con i vari Kulusevski, Demiral, Romero e ovviamente De Ligt.

C'è anche l'Inter. È derby d'Italia, su Chiesa. Anche i nerazzurri lo seguono da tempo, le schermaglie tra Paratici e Marotta sono destinate a scrivere un nuovo capitolo sul suo futuro. E non solo su quello. Perché Juve e Inter sarebbero pronte a darsi battaglia anche per Gaetano Castrovilli. Per quest'ultimo, però, Commisso non ha fatto registrare alcuna apertura.