Commisso ha cambiato idea. Ora Chiesa può lasciare la Fiorentina, ma a quale cifra?

Nel giro di un anno, o poco più, tutto è cambiato. Federico Chiesa e la sua permanenza alla Fiorentina furono lo spot di presentazione del presidente Rocco Commisso nei giorni del suo insediamento a capo del club viola. "Non sarà il mio Roberto Baggio", disse il patron gigliato durante la presentazione alla stampa. Alla fine ebbe ragione lui, nonostante un accordo sulla parola con la Juventus (da parte del giocatore) e la sensazione diffusa che la sua esperienza in riva all'Arno fosse oramai agli sgoccioli. Il presidente però lo ha coccolato e gli ha fatto tornare il sorriso, il rapporto resta cordiale nonostante il rinnovo non sia arrivato.

L'addio ora è una possibilità - Lo ha già detto in più di un'occasione, Rocco Commisso: "Con la giusta cifra, Chiesa quest'anno può partire". E probabilmente così sarà, anche se restano punti interrogativi sulla destinazione e sulla valutazione finale. Non andrà all'estero, il giocatore pare contrario a questa ipotesi. In Italia il suo nome piace a tanti, soprattutto a Juventus, Inter e Milan, con Pioli primo sponsor. La valutazione però, come detto, può essere un problema: la Fiorentina continua a chiedere 70 milioni di euro, forse anche qualcosa in più secondo Giuseppe Marotta. Ma ad oggi, vista la stagione non entusiasmante e il crollo dei prezzi dovuto al Covid, tale cifra sembra fin troppo alta.