Consigli: "Giocare in questo Sassuolo mi fa sentire vivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Consigli, portiere del Sassuolo, parla in vista della trasferta contro la Sampdoria di Genova. "Ci stiamo preparando per affrontare una squadra che gioca bene, da anni. Dobbiamo tenerli sott'occhio, sono una squadra fastidiosa e organizzata, hanno un'identità precisa di calcio. Non studiamo un giocatore in particolare anche se sappiamo le qualità di Greg (Defrel, ndr), speriamo in una sua giornata poco felice. Cerchiamo di imporre il nostro gioco, possiamo far male all'avversario, seguiamo le nostre idee a prescindere dall'avversario. La nostra identità rimane. Noi giochiamo dal portiere con pressione anche forte, possiamo migliorare e lo faremo sicuramente. L'errore non deve cambiare il pensiero: il nostro gioco mi fa stare vivo, sono propositivo per tutta la partita. Il mio preparatore mi aiuta come i compagni di reparto, sono contentissimo di giocare qui. Ho grande considerazione del Sassuolo e di questa squadra: c'è grande qualità. Abbiamo cambiato tanto anche a Ferrara, il mister è bravo a far giocare tutti nel miglior modo possibile. Sono dispiaciuto perché potevamo raccogliere qualcosa in più, col Milan è girata male per esempio. Cosa faremo? Non lo so, ma se dovessimo lottare per qualcosa in più, potrà succedere di tutto".