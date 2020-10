Conte avvisa l'Inter: "Lo Shakhtar è molto forte, non si fanno tre gol al Real Madrid per caso"

L'Inter di Antonio Conte ritrova in Champions League lo Shakhtar Donetsk, dopo l'incontro di agosto in Europa League: "Penso che non si possano fare paragoni - spiega il tecnico dell'Inter - perché è stata una partita in cui siamo stati perfetti. Abbiamo sfiorato la perfezione in fase di possesso e non possesso. Sarà importante ripetere una partita molto attenta sotto tutti i punti di vista perché per me lo Shakhtar è forte, con molti brasiliani bravi tatticamente e nel palleggio, molto veloci e bravi nelle ripartenze. Non si fanno per caso tre gol al Real Madrid senza valori importanti. Ci auguriamo di fare una buona gara e di mettere in campo quel che abbiamo preparato".

