Conte e il futuro: il tecnico aspetta la Juve ma la Roma pressa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sky Sport fa il punto sul futuro di Antonio Conte: il tecnico ex Chelsea sta aspettando il summit tra Agnelli e Allegri. L'allenatore ha sempre in pole l'idea di un ritorno alla Juventus, per questo le altre ipotesi sono in stand by. Roma e Inter ci hanno già preso contatti: i giallorossi sono però in pressing, l'idea di puntare su Conte è un'idea della proprietà americana, di Baldini e degli uomini mercato che verranno, ovvero Petrachi che è ora al Torino. In ballo, dietro, c'è anche il Milan.