Conte e il rischio zeru tituli: così interromperebbe una striscia da record

La Stampa oggi in edicola racconta la stagione di Antonio Conte, "il vincitore seriale che rischia la prima stagione senza titoli". Già, perché stopperebbe un filotto da record: con Juventus e Chelsea ha sempre centrato trofei e prima aveva portato in Serie A sia il bari che il Siena. Per l'Inter, peraltro, sarebbe la nona stagione consecutiva a mani vuote e per Conte invece il primo digiuno nonostante 11 milioni a stagione.