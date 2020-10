Conte e la nuova Inter: "Caratteristiche diverse dal passato, ma l'identità resta chiara"

In conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche dei cambiamenti rispetto alla scorsa stagione: "Se andiamo a vedere cosa stiamo provando a proporre è inevitabile che le caratteristiche siano cambiate rispetto alla passata stagione. Cerchiamo comunque di mantenere chiara l'identità, avremmo potuto fare molti più gol e subirne meno. Possiamo migliorare, però dobbiamo continuare a lavorare in questo modo. C'è anche un aspetto positivo: tanti nuovi calciatori sono dovuti entrare inaspettatamente e fare subito esperienza. Ripeto: non c'è mai stato, fino a ora, un avversario che ci ha dominato o ci è stato superiore. La strada per tornare a essere grandi in futuro è questa qua".

