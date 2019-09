Conte, frecciata a Sarri: "Deve stare tranquillo, sta dalla parte forte"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo il pareggio di Firenze di oggi pomeriggio, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha affrontato il tema delle gare giocate col caldo, evidenziando la difficoltà di giocare alle 15 in quella che ancora è la bella stagione. In serata, in chiusura di conferenza stampa, ad Antonio Conte, tecnico dell'Inter vincente sull'Udinese per 1-0, è stato chiesto un parere sulle parole del collega. E il salentino, pur dribblando la domanda, non ha lesinato una staffilata: "Non voglio dire niente, altrimenti dovremmo metterci a parlare dei bilanci e degli stati patrimoniali. Qualcuno deve stare tranquillo e sereno, perché sta dalla parte forte".