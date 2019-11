Conte: "I dirigenti sanno che non tutto è stato fatto al meglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte è tornato sullo sfogo di martedì sera. E ha detto, alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, che quello dopo il ko di Dortmund non è stato uno sfogo: "Voi lo vedete come sfogo, io non lo vedo come sfogo - ha dichiarato l'allenatore dell'Inter -. E' una maniera con un fondo costruttivo per cercare di capire dove si è commesso qualche errore. Senza additare nessuno e mettendomi per primo dentro la situazione. Voi l'avete visto come sfogo e non lo so se qualche dirigente l'ha visto come sfogo. Io sono stato chiamato per cambiare i giri del motore rispetto agli ultimi nove anni e ogni cosa che faccio la faccio in maniera costruttiva. Si può fare meglio, si deve fare meglio proprio perché siamo l'Inter. Per me non è stato uno sfogo. Quando siamo nel privato i dirigenti sono i primi a riconoscere che alcune situazioni potevano essere fatte meglio, non vedo problemi con i dirigenti perché abbiamo lo stesso pensiero".

