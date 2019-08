Conte: "Icardi? Zero turbative da parte mia, ma la linea del club è chiara"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte è tornato a parlare anche del caso Icardi: "Per quello che riguarda l'argomento, ho grande rispetto nei confronti di tutti. Da parte mia non ci sono turbative, lavoriamo bene e non vedo situazioni di disturbo. Conoscete la linea della società nei confronti di Mauro".

Leggi qui tutte le parole di Conte in conferenza stampa