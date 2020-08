Conte-Inter, Il Giornale: già sondato Allegri. Che sogna di fare il triplete con le big

Il Giornale oggi in edicola spiega che l'Inter ha già sondato il terreno per Massimiliano Allegri. Conferme sul nome dell'ex tecnico della Juventus che già in bianconero, nel 2014, ha sostituito proprio Antonio Conte col quale i rapporti sono ai minimi storici. Allegri ha aperto all'approdo in nerazzurro: a stuzzicarlo la possibilità di vincere con le tre grandi d'Italia, sarebbe il primo della storia a farlo.