Conte: "Inter tra le squadre più pericolose, ma conta vincere. Ora dimentichiamo il Bologna"

vedi letture

Antonio Conte ha rilasciato una intervista al sito ufficiale dell'Inter alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, gara valida per la 31esima giornata di Serie A. "La gara contro il Bologna la lasciamo alle spalle preparandoci alla partita contro il Verona", ha detto il tecnico nerazzurro che ha chiesto alla sua squadra di dimenticare l'ultimo ko casalingo contro i rossoblù di Mihajlovic. "Tutti noi guardiamo le statistiche, perché dietro ai dati c’è una spiegazione. Sicuramente quelli relativi ai gol e al possesso sono positivi perché testimoniano come in tutte queste gare abbiamo sempre cercato di fare la partita, di dominarla. Il fatto che anche nell’indice di azioni pericolose in area avversaria l’Inter sia una delle migliori, dimostra che sicuramente le partite sono state buone, ma tutto deve sempre conciliare il più possibile con un risultato positivo a fine gara".

Clicca qui per l'intervista integrale ad Antonio Conte