Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce, l'allenatore dell'Inter Antonio Conte ha parlato così della lotta per lo Scudetto: "Volevo sentire che si potesse almeno competere per il titolo. La rincorsa è iniziata, sono obiettivo e dico che certamente c'è un gap molto importante con Juventus e Napoli. Non vogliamo porci limiti, il tempo dirà per cosa lotteremo. Di certo c'è che lavorare bene non basta, dovremo farlo meglio degli altri".