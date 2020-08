Conte non si autoconferma: "Due giorni di ferie, poi l'incontro per il futuro. Con o senza di me"

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, al termine della sfida di Europa League persa dall'Inter contro il Siviglia, non ha escluso un suo possibile addio. "Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza. A mente fredda ci incontreremo ed è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell'Inter, con o senza di me. Non penso che questo lo dobbiate dire voi. Giusto prendersi due giorni, riposare tutti. Bisogna prendere la decisione migliore per il bene per l'Inter, non c'è astio. Ci sono vedute diverse. Ringrazio per quest'opportunità, ne è valsa la pena".