Conte su Hakimi: "Ha fatto solo due anni al Dortmund. In Germania ti battezzano meno"

“Stiamo parlando di un ragazzo che ha 20 anni, ha fatto solo due anni al Dortmund. Come ho detto precedentemente c’è un calcio meno tattico in Germania, ti battezzano meno. Penso che Haki sia un calciatore che sta lavorando, ha capito la differenza di giocare in Italia al posto della Bundesliga, dove ci sono più spazi. C’è meno preparazione alle sue caratteristiche. Sta nella squadra giusta, nell’allenatore giusto per migliorare e diventare uno specialista, diventando uno dei più forti nel ruolo”.