Conte: "Vincitore seriale anche in Inghilterra. Futuro? Non cambio idea"

© foto di Imago/Image Sport

Trionfo anche in FA Cup dopo la vittoria della Premier dello scorso anno per Antonio Conte, che esterna tutta la sua gioia ai microfoni di Fox Sports dopo l'1-0 con cui il suo Chelsea ha avuto ragione del Manchester United: "Vincere non è mai facile in Inghilterra, e portare a casa FA Cup e Premier in due anni con competitor importanti non è una passeggiata. Oggi la partita l'abbiamo vinta per l'umiltà e la voglia di lavorare tanto, oltre che a livello tattico; sono veramente contento perché fino all'ultimo i giocatori hanno dimostrato impegno al di là delle speculazioni che quest'anno ci sono state dalla prima partita. Uno accetta tutto, però i rumors sono cominciati dopo il primo ko con il Burnley, e i calciatori possono essere condizionati da queste voci; comunque sono contento per i tifosi e i giocatori. Oggi non era facile, lo United in questo momento sulla carta è superiore a noi; siamo stati bravi a sovvertire il pronostico come era successo all'Arsenal con noi l'anno scorso".

Stuzzicato dalla domanda relativa al suo futuro, Conte spiega: "Se resto? La mia posizione non cambia, rimane la stessa. Non ho voluto ascoltare proposte perché da gennaio la mia decisione di rispettare col Chelsea il contratto è stata chiara. Rimango su questa posizione, in due anni ho dimostrato di essere un vincitore seriale, nonostante le difficolta".