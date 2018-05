Conti e Spinazzola, destini comuni e incrociati. La big costa cara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il grave infortunio a Leonardo Spinazzola, vittima della lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro, ripete paradossalmente il copione che ad inizio stagione era stato recitato da Andrea Conti, passato al Milan grazie alla "rottura" con l'Atalanta dopo che il club orobico aveva deciso di non cederlo. La stessa identica mossa che ha tentato l'ex e futuro Juve nello scorso gennaio, trovando però un netto diniego da parte di Percassi. Cessione rimandata di qualche mese, coi bianconeri felici di riabbracciare non solo un giocatore di buon livello ma anche e soprattutto cresciuto nel vivaio della Signora. Felicità spezzata dalla rottura del crociato, curiosamente lo stesso destino toccato a Conti dopo l'approdo al Milan. Destini comuni dopo una comune richiesta di andare in una big, una coincidenza "tragica" (sportivamente parlando) che va presa solo come tale.