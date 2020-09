Contropiede perfetto di Lozano: gol di Insigne, al 77esimo Parma-Napoli 0-2

Il Napoli prende il largo al Tardini. Lozano intercetta una palla al centrocampo, s'invola verso la porta di Sepe e appena entrato in area tenta la conclusione: il portiere del Parma intercetta la sfera ma non la blocca, per la gioia di Insigne che da due passi non può sbagliare.

