Copa Libertadores al Bernabeu. Boca e River annunciano ricorso

Le decisioni prese dalla Conmebol non hanno fatto giustizia. O almeno questo è il pensiero di Boca Juniors e River Plate, club che dovranno giocarsi la finale di ritorno di Copa Libertadores a Madrid il prossimo 9 dicembre. Entrambe le società, infatti, hanno annunciato ricorso contro le decisioni della Federazione calcistica sudamericana. "Dopo le decisioni del 'Tribunal de Disciplina della CONMEBOL', il Boca informa che non condivide le argomentazioni della stessa e le considera contrarie ai Regolamenti e alle decisione prese in precedenza. Per questo verranno portati avanti ricorsi davanti alla Camera d'Appello della CONMEBOL e, eventualmente, davanti al TAS. Il club, avendo portato prove del brutale attacco subito dal pullman nei pressi dell'ingresso del Monumental, non accetterà altre sanzioni che non siano quelle espresse nelle nostre presentazioni. L'obiettivo è che venga compiuto il regolamento della CONMEBOL... Il Boca sollecita la Federazione affinché le decisioni vengano aggiustate secondo il regolamento e che lo stesso venga applicato in maniera identica a tutti i club, altrimenti intraprenderemo tutte le vie legali possibili", si legge nel comunicato emesso dagli Xeneizes.

Il River Plate, da parte sua, ha risposto con un altro comunicato: "Il River utilizzerà le vie legali e gli appelli pertinenti nei confronti delle decisioni prese dalla CONMEBOL e dal suo Tribunale di Disciplina in relazione al cambio di sede per la finale di Copa Libertadores, le sanzioni economiche e la scelta di far giocare le prossime due partite del River in Libertadores a porte chiuse".

In sostanza, il Boca prosegue sulla strada intrapresa nei giorni scorsi, chiedendo la vittoria a tavolino della sfida. Il River, da parte sua, chiede l'annullamento della decisione di giocare a Madrid per lasciare come sede il Monumental. Di seguito i comunicati dei club.