Coppa Italia, Fiorentina contro formazioni di B e C. Agli ottavi l'Atalanta

Come da regolamento le prime formazioni di Serie A entreranno in corsa nella Coppa Italia 2019/2020 nel terzo turno eliminatorio in programma domenica 18 agosto. Ecco il quadro dei possibili incroci squadra per squadra.

Dopo le difficoltà della scorsa stagione anche la Fiorentina entrerà in corsa in Coppa Italia in pieno agosto. Al terzo turno eliminatorio i viola si troveranno di fronte la squadra che emergerà come vincitrice fra Monza-Alessandria, match del primo turno, e il successivo test fra una di queste e il Benevento.

Per Chiesa&C. in caso di passaggio al IV° turno le rivali arriveranno tutte dalle serie inferiori. Al secondo turno sono in programma Livorno-Carpi e Cittadella-Padova: chi supererà questo doppio bivio volerà al Franchi per sfidare i ragazzi di Vincenzo Montella.

Alla finestra, per questa parte di tabellone fra le big di Serie A che entreranno in gioco solo dagli ottavi di finale in programma nella seconda metà di gennaio 2019 c'è l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.