Coppa Italia, il quadro degli ottavi: Toro vs Fiorentina e Roma-Entella

L’Entella e il Torino sono le ultime squadre a qualificarsi per gli ottavi di Coppa Italia, dopo aver battuto rispettivamente il Genoa ai calci di rigore e il Sudtirol. In basso il tabellone andato a crearsi e gli incastri per i quarti di finale.

I risultati del quarto turno:

Sampdoria-SPAL 2-1

Sassuolo-Catania 2-1

Pisa-Novara 2-3

Cittadella-Benevento 0-1

Bologna-Crotone 3-0

Chievo-Cagliari 1-2

Torino-Sudtirol 2-0

Genoa-Entella 9-10 d.c.r.

Gli ottavi

1 - Milan-Sampdoria

2 - Napoli-Sassuolo

3 - Lazio-Novara

4 - Inter-Benevento

5 - Fiorentina-Torino

6 - Roma-Entella

7 - Juventus-Bologna

8 - Atalanta-Cagliari

I quarti

Vincente gara 1-vincente gara 2

Vincente gara 3-vincente gara 4

Vincente gara 5-vincente gara 6

Vincente gara 7-vincente gara 7

Il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento delle gare che si disputano tra due società di Serie A avrà luogo lunedì 10 dicembre alle ore 10. Lazio-Novara, Inter-Benevento e Roma-Entella si disputeranno in casa delle formazioni che militano nel massimo campionato italiano.