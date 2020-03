Coppa Italia, ipotesi torneo estivo tra le quattro squadre arrivate in semifinale

La Coppa Italia, dopo gli ultimi rinvii di Napoli-Inter e Juventus-Milan resta un rebus. Non si sa quando si potranno giocare le semifinali di ritorno e la finale anche se ieri si è iniziato a discuterne pur lasciando il problema, al momento, irrisolto. Una possibilità potrebbe essere quella di giocare le semifinali il 20 maggio al posto della finalissima e poi recuperare la gara per l'assegnazione della coppa in estate, modello prima Supercoppa. In alternativa, un'altra idea, potrebbe portare a una sorta di torneo estivo tra le quattro squadre rimaste in corsa, che porti all'assegnazione di una Coppa che al momento rischia di sparire dall'albo per la stagione 2019-2020. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.