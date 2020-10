Coronavirus, torna il lockdown in Francia! Macron: "Sopraffatti dal Covid. Scuole aperte"

La Francia torna in lockdown. Ad annunciarlo è stato Emmanuel Macron, con un discorso alla Nazione, con le nuove misure che scatteranno da venerdì e dureranno fino al 1 dicembre: "Abbiamo fatto tutto quello che era possibile, ma le misure prese ora non bastano più. La nostra situazione è condivisa con tutti i Paesi d’Europa, siamo sopraffatti dal Covid, siamo tutti sorpresi dalla violenza della seconda ondata. Il coprifuoco è stato utile ma non sufficiente. Ora non basta, non basta più. Il virus circola in Francia a una velocità che neanche le previsioni più pessimistiche avevano previsto".

Scuole aperte - Magra consolazione per il popolo francese: le scuole resteranno aperte, come annunciato dallo stesso Macron: "Le scuole resteranno aperte, mentre le attività universitarie subiranno delle restrizioni".