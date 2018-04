Corsa Champions, calendari a confronto: sarà decisiva Lazio-Inter?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due posti per tre squadre. Con Juventus e Napoli certe di un posto in Champions, sono due i posti ancora liberi in virtù del nuovo criterio di selezione. Davanti le due romane, poi l'Inter a una lunghezza. Proprio i nerazzurri nel prossimo turno avranno l'impegno più complicato perché a San Siro arriverà una Juventus che dopo il ko contro il Napoli non può più permettersi passi falsi. Da segnalare anche Lazio-Inter, gara che andrà in scena nell'ultima giornata e che a questo punto potrà risultare decisiva. Di seguito i calendari a confronto.

Roma 67 punti

Roma-Chievo Verona

Cagliari-Roma

Roma-Juventus

Sassuolo-Roma

Lazio 67 punti

Torino-Lazio

Lazio-Atalanta

Crotone-Lazio

Lazio-Inter

Inter 66 punti

Inter-Juventus

Udinese-Inter

Inter-Sassuolo

