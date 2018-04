Corsa Champions: Inter - Icardi e Perisic top. Poi il nulla, o quasi

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

Mancano quattro giornate alla fine del campionato e l'Inter di Luciano Spalletti continua a inseguire il sogno Champions League. Il ritardo dalla Roma e la Lazio, appaiate in classifica al terzo e quarto posto, continua a essere di una lunghezza, ma non sarà affatto facile per i nerazzurri cercare di scavalcare almeno una delle due capitoline, visto che il calendario non è certo dei più semplici, a cominciare da sabato sera, quando a San Siro arriverà la Juventus di Massimiliano Allegri.

I PRO - Difficile trovare qualcosa di vantaggioso per l'Inter nelle ultime quattro giornate, visto che con un punto da recuperare e una forma fisica che va a corrente alterna da tutta la stagione sono pochi gli spiragli, ma Luciano Spalletti spera che sia Mauro Icardi che Ivan Perisic possano continuare a guidare la sua squadra come successo in gran parte delle sfide di questa stagione.

I CONTRO - Una squadra come l'Inter, che aveva come obiettivo minimo quello di tornare in Champions League, non può però contare su soltanto due giocatori, almeno dal punto di vista dei gol. In due, l'argentino e il croato, hanno segnato trentasette gol dei cinquantasei gol siglati da tutta la rosa in questo campionato, con il resto della rosa, contando anche un autogol contro la SPAL, che ne ha dunque messi a segno soltanto diciotto.

IL CALENDARIO:

Inter-Juventus

Udinese-Inter

Inter-Sassuolo

Lazio-Inter