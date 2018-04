Corsa Champions: Lazio - Attacco da Scudetto, difesa da decimo posto

© foto di www.imagephotoagency.it

Altri quattro gol e Inter ancora a -1 in classifica. La Lazio di Simone Inzaghi ha battuto sonoramente la Sampdoria grazie alle reti di Milinkovic-Savic, De Vrij e alla doppietta di Immobile facendo in questo modo un altro passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League e a quattro giornate dalla fine del campionato potrà adesso concentrarsi prima sulle prossime tre gare e successivamente a quello che potrebbe essere il vero e proprio spareggio, quello contro l'Inter all'Olimpico dell'ultimo turno di questa Serie A.

I PRO - La Lazio di Simone Inzaghi ha il miglior attacco della Serie A, grazie alle 83 reti segnate fino a questo momento, e questo rappresenta il punto di forza di una delle squadre che gioca il miglior calcio in Italia. Ciro Immobile andrà alla caccia delle ultime reti in campionato che possano proiettarlo verso la vittoria della Scarpa d'Oro, ma non c'è solo il centravanti italiano tra le ottime notizie della stagione biancoceleste. Luis Alberto è esploso quest'anno e anche Felipe Anderson è una grande risorsa, da utilizzare o dall'inizio o a gara in corso.

I CONTRO - Se da una parte il tecnico capitolino può sorridere per il suo attacco da record, dall'altra non può però dormire sonni tranquilli dal punto di vista della fase difensiva. I 53 gol subiti dalla Lazio fanno sì che quella biancoceleste sia la decima difesa della Serie A e proprio in questo il tecnico dovrà migliorare, visto che a livello di singoli ha poco da invidiare alle altre squadre. In difficoltà c'è tutta la fase e non solo il reparto: servirebbe un cambio di marcia nelle ultime quattro sfide dell'anno.

IL CALENDARIO:

Torino-Lazio

Lazio-Atalanta

Crotone-Lazio

Lazio-Inter