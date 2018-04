Corsa Champions: Roma - Cooperativa del gol con la distrazione Reds

© foto di Federico Gaetano

Serviva una vittoria senza spendere troppe energie nella gara contro la SPAL e puntualmente è arrivata, anche grazie alla prima rete in campionato con la maglia della Roma di Patrik Schick. I giallorossi di Eusebio Di Francesco sono adesso concentrati sulla sfida di andata delle semifinali di Champions League contro il Liverpool ma già a partire da mercoledì la testa dei giocatori dovrà tornare sulla Serie A, visto che il punto di vantaggio sull'Inter non può bastare per dormire sonni tranquilli. A differenza delle due antagoniste per la corsa alla massima competizione europea la Roma può comunque contare su tutta la rosa per andare in gol, visto che le reti dei giallorossi non dipendono da nessuno in particolare, per quella che è a tutti gli effetti una cooperativa del gol.

I PRO - Il morale della Roma è alle stelle, non solo per il passaggio del turno nella ex Coppa dei Campioni contro il Barcellona, ma anche per come stanno andando le cose ultimamente in campionato, dove dopo la sconfitta contro la Fiorentina sono arrivate due vittorie e il pareggio nel derby contro la Lazio. I giallorossi, in caso di arrivo a pari punti con i cugini biancocelesti potranno contare sul vantaggio negli scontri diretti e inoltre possono adesso contare anche su Patrik Schick che si è finalmente sbloccato proprio al Paolo Mazza di Ferrara. Infine l'ultima giornata di campionato: all'Olimpico andrà in scena Lazio-Inter e questo rappresenta un vantaggio non da poco per i giallorossi.

I CONTRO - Giocare la doppia semifinale di Champions contro il Liverpool sarà fantastico per tutto l'ambiente giallorosso, ma dall'altra parte Di Francesco dovrà dosare al massimo le energie dei suoi, visto che arriveranno certamente più stanchi rispetto alle rivali per il terzo e quarto posto. L'ostacolo più grande sarà certamente alla penultima, visto che all'Olimpico arriverà la Juventus, in piena lotta per lo Scudetto, che non potrà certo permettersi il lusso di non vincere.

IL CALENDARIO:

Roma-Chievo Verona

Cagliari-Roma

Roma-Juventus

Sassuolo-Roma