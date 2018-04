Corsa Europa League, milanesi davanti alle altre: calendari a confronto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il Milan finalista in Coppa Italia e con buone possibilità di chiudere tra le prime sei posizioni, la corsa per la qualificazione alla prossima Europa League è diventata particolarmente intrigante.

Il settimo posto, infatti, molto probabilmente garantirà la qualificazione ai preliminari della prossima Europa League e in virtù degli ultimi risultati vede quattro squadre in pochi punti.

Lo scenario in questo momento vede Inter e Milan matematicamente ai gironi di Europa League e Fiorentina al preliminare. Tutto però resta in fieri. Di seguito i calendari a confronto.

Milan 53 punti

Torino-Milan

Milan-Benevento

Bologna-Milan

Milan-Hellas Verona

Atalanta-Milan

Milan-Fiorentina

Fiorentina 51 punti

Fiorentina-Lazio

Sassuolo-Fiorentina

Fiorentina-Napoli

Genoa-Fiorentina

Fiorentina-Cagliari

Milan-Fiorentina

Atalanta 49 punti

Benevento-Atalanta

Atalanta-Torino

Atalanta-Genoa

Lazio-Atalanta

Atalanta-Milan

Cagliari-Atalanta

Sampdoria 48 punti

Sampdoria-Bologna

Lazio-Sampdoria

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Sampdoria

Sampdoria-Napoli

SPAL-Sampdoria

Torino 46 punti

Torino-Milan

Atalanta-Torino

Torino-Lazio

Napoli-Torino

Torino-SPAL

Genoa-Torino