Corsa salvezza al rallentatore: la quota media oggi è a 33 punti

Contando un ritmo uguale e identico a quello attuale, la quota salvezza della Serie A 2019/2020 si attesta a 33 punti. Considerato che dopo 23 giornate il Genoa, terzultimo, ha 19 punti, a 38 giornate a 33 punti ci sarebbe la salvezza. Una cifra più bassa rispetto agli ultimi anni ma in questa stagione ben tre squadre stanno viaggiando tutte sotto media: la SPAL, a 15, il Brescia, a 16, e lo stesso Grifone a 19.

Quota 40 Per essere a 40 punti, come universalmente considerato sulla carta, adesso la terzultima dovrebbe avere 23 punti. Per arrivare ai 40, in proporzione, alla ventitreesima si dovrebbero avere infatti 24,2 punti. Sotto media, per adesso, ci sono ben cinque squadre, allora, contando anche la Sampdoria a 23 punti e il Lecce a 22.