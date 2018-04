Corsa salvezza, calendari a confronto: ora il Sassuolo è quasi salvo

© foto di Federico Gaetano

Di seguito i calendari a confronto delle squadre in lotta per non retrocedere in Serie B. Dopo l'ultimo turno, il Crotone ha scavalcato in graduatoria la SPAL ed è ora al quartultimo posto. Prosegue la crisi di Udinese, Cagliari e Chievo Verona, mentre il Sassuolo dopo l'ultima vittoria contro la Fiorentina è quasi matematicamente salvo. Intanto, è arrivato anche il primo verdetto: il Benevento nonostante la vittoria a San Siro contro il Milan è matematicamente retrocesso in Serie B.

Sassuolo 37 punti

Crotone-Sassuolo

Sassuolo-Sampdoria

Inter-Sassuolo

Sassuolo-Roma

Udinese 33 punti

Benevento-Udinese

Udinese-Inter

Hellas Verona-Udinese

Udinese-Bologna

Cagliari 33 punti

Sampdoria-Cagliari

Cagliari-Roma

Fiorentina-Cagliari

Cagliari-Atalanta

Chievo Verona 31 punti

Roma-Chievo Verona

Chievo Verona-Crotone

Bologna-Chievo Verona

Chievo Verona-Benevento

Crotone 31 punti

Crotone-Sassuolo

Chievo Verona-Crotone

Crotone-Lazio

Napoli-Lazio

SPAL 29 punti

Hellas Verona-SPAL

SPAL-Benevento

Torino-SPAL

SPAL-Sampdoria

*Hellas Verona 25 punti

Genoa-Hellas Verona

Hellas Verona-SPAL

Milan-Hellas Verona

Hellas Verona-Udinese

Juventus-Hellas Verona

**Benevento 17 punti

Benevento-Udinese

SPAL-Benevento

Benevento-Genoa

Chievo Verona-Benevento

*=Una gara in meno

**=Benevento già matematicamente retrocesso