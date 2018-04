Corsi su Krunic: "Nessun contatto col Napoli ma potremmo parlarne"

Fonte: TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “All’Empoli dobbiamo cercare di non somigliare a voi lì, che state vivendo una situazione troppo euforica. Il punto debole del Napoli è l’ambiente, so che vi dispiace quando dico così ma lo dico da sempre, non da oggi. Avere un ambiente che ti lascia tranquillo è un vantaggio, questo è un problema che c’è anche a Firenze, ricordo quando si vinse 2-0 la semifinale con la Juventus ci fu una festa incredibile, ma si dimenticò che c’era un match di ritorno. Krunic? Nessun contatto al momento, con Giuntoli ci sentiamo spesso e ci scambiamo consigli, perché è una persona squisita, ma non so se il ragazzo faccia al caso del Napoli, può darsi, in ogni caso non ce lo verrebbe a dire in questo momento, ne parleremo più avanti”.