Così Ancelotti al Bayern: tre successi e un esonero un po' affrettato

Per chiudere il giro dei 5 principali campionati europei a Carlo Ancelotti mancava soltanto la Germania. E nell'estate del 2016 Carletto si è tolto anche questo sfizio, raccogliendo l'eredità sportiva lasciata da Pep Guardiola con tanto di annuncio da parte del Bayern Monaco addirittura 6 mesi prima dell'effettivo insediamento.

La sua avventura in Baviera partì subito bene, infatti il 14 agosto arrivò il successo in Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund, 2-0 il risultato finale. Sembrava solo il solito inizio di una storia destinata ad essere vincente. Ma che in realtà lo è stata solo in parte. Certo, il 29 aprile 2016 riuscì a conquistare il titolo in Bundes con 3 giornate di anticipo e nell'estate successiva la sua squadra alzò di nuovo al cielo la Supercoppa. Ma la sua specialità, ovvero la Champions League, non è arrivata come richiesto dai vertici teutonici. La seconda stagione all'Allianz Arena si aprì come detto col successo in Supercoppa, ma di lì a poco sarebbe arrivato il tracollo. La faida di alcuni senatori dello spogliatoio e il pesante ko (3-0) contro il PSG in Champions infatti portarono all'esonero del tecnico italiano, il 28 settembre 2017. Nel mezzo, la soddisfazione nell'aver raggiunto un traguardo storico a livello personale: il 25 febbraio 2017, col successo per 8-0 sull'Amburgo, Ancelotti ha festeggiato le 1000 panchine da professionista.

La carriera al Bayern in numeri:

Periodo in carica: 14 mesi

Partite in campionato: 40

Bilancio in campionato: 29 vittorie, 8 pareggi, 3 sconfitte

Partite in Champions: 12

Bilancio in Champions: 7 vittorie, 5 sconfitte

Trofei: un campionato tedesco, 2 Supercoppa di Germania