Così Ancelotti al Real Madrid: Decima fiore all'occhiello di 2 anni Blancos

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'estate del 2013 il diktat di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, era chiaro. Vincere la 'Decima'. I Blancos erano reduci dall'esperienza con José Mourinho e la vittoria della decima Champions League stava diventando una specie di ossessione, negli uffici e sui campi di Valdebebas. Chi meglio di Carlo Ancelotti, per raggiungere l'obiettivo? Il 25 giugno arrivò l'ufficialità del tecnico italiano sulla panchina dei Blancos, un'esperienza che durerà in tutto due stagioni.

E l'obiettivo per il quale era stato chiamato fu centrato al primo colpo. Il 16 aprile arriva il successo in Copa del Rey contro il Barcellona, ma la grande attesa era per la finale di Champions contro l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. 24 maggio 2014, Estadio da Luz di Lisbona. I Colchoneros sono avanti 1-0 a pochi secondi dal termine, ma Sergio Ramos al 93esimo riporta il risultato in parità. Il resto è storia, col successo fin troppo ampio ma comunque meritato dei Blancos nei minuti di recupero. 4-1 il risultato finale in favore degli uomini di Ancelotti e trionfo per il tecnico italiano che per la stampa spagnola diventa subito 'Carlo Magno'.

La stagione successiva si apre con la sconfitta in Supercoppa di Spagna ed il successo in Supercoppa Europea contro il Siviglia che porta alla qualificazione (e relativa vittoria) al Mondiale per Club. Ma il resto della stagione sarà tendente al negativo: eliminato agli ottavi di Copa del Rey, eliminato in semifinale di Champions (dalla Juve) e secondo posto in campionato. Con conseguente esonero il 25 maggio 2015.

La carriera al Real Madrid in numeri:

Periodo in carica: 22 mesi

Partite in campionato: 76

Bilancio in campionato: 57 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte

Partite in Champions: 25

Bilancio in Champions: 19 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte

Trofei: una coppa di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club