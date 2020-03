Cosa è il distanziamento sociale? Il Borussia Dortmund lo spiega con... i dribbling di Sancho

Che cosa è il distanziamento sociale? Il Borussia Dortmund ha scelto di spiegarlo con un video molto particolare pubblicato sui propri canali social. Con il Coronavirus che ha imposto alle persone di restare a un metro di distanza l’una dall'altra, infatti, ecco che il club tedesco ha preso come esempio Jadon Sancho, stella emergente del calcio europeo e mondiale. Il classe 2000, del resto, è un artista del dribbling: come l’attaccante inglese, grazie alle sue qualità tecniche, riesce a distanziare gli avversari in campo, così la gente nella vita di tutti i giorni dovrà imparare a tenersi a distanza dal prossimo. Un modo divertente per veicolare un messaggio importante.