Cosa manca, Chievo: c'è bisogno di un terzino, piace Letizia

© foto di Federico Gaetano

Squadra più o meno al completo per il ChievoVerona. Perso Inglese, il club clivense ha preso Filip Djordjevic, attaccante in cerca di riscatto dopo le complicate stagioni alla Lazio. Per completare la rosa serve sicuramente un terzino e probabilmente un centrocampista: per quanto riguarda il laterale difensivo si continua a fare il nome di Gaetano Letizia del Benevento, cercato anche dal Cagliari. In mezzo al campo c'è stato un sondaggio per Danilo Cataldi della Lazio, anche se la trattativa appare decisamente complicata a causa dell'esosa richiesta d'ingaggio da parte del laziale.