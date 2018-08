Cosa manca, Fiorentina: squadra al completo, caccia al last-minute

© foto di Federico De Luca

Con l'arrivo di Edimilson Fernandes, il mercato in entrata della Fiorentina è praticamente chiuso. Davanti sono arrivati Pjaca e Mirallas, in mezzo il centrocampista svizzero, mentre la difesa è stata puntellata con l'arrivo di Ceccherini. Pantaleo Corvino, a Milano per questi ultimi giorni di mercato, lavora per piazzare gli esuberi: Saponara, Thereau ed Eysseric su tutti. Non c'è fretta, il dg viola punta a cedere i due francesi all'estero. Occhio a qualche colpo last-minute: se ci sarà la giusta occasione, Corvino si farà trovare pronto. Un esempio calzante è il brasiliano Gabriel Bocchio, talento classe 2000 che i viola prenderanno in prestito con diritto di riscatto.