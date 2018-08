Cosa manca, Inter: mercato stellare. Ultimo tentativo per Modric

© foto di Imago/Image Sport

Mercato stellare per l'Inter, con i nerazzurri che continuano a sognare il colpo Luka Modric. Il croato sarebbe la risposta perfetta alla Juve per CR7, ma il presidente dei Blancos Florentino Perez non ha nessuna intenzione di cederlo, anzi, spinge per il rinnovo di contratto. C'è poco tempo, il club nerazzurro ci proverà fino all'ultimo secondo. Se non dovesse arrivare, la valutazione del mercato dell'Inter non cambierà. Con Nainggolan, Keita, Lautaro Martinez e De Vrij i nerazzurri si candidano seriamente per essere l'anti-Juve in Italia.