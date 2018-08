Cosa manca, Juventus: Marcelo il sogno quasi impossibile

© foto di J.M.Colomo

Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il colpo del secolo per i bianconeri, che con l'asso portoghese puntano a vincere quella Champions che manca da troppo tempo. In difesa è tornato Bonucci, Cancelo si candida per un ruolo da protagonista insieme ad Emre Can. Tutto finito? Forse. Marotta resta vigile in queste ultime ore di mercato, i sogni dei bianconeri portano i nomi di Marcelo e Milinkovic-Savic. Il brasiliano accetterebbe molto volentieri la corte della Juventus, ma prima il club bianconero dovrebbe piazzare Alex Sandro. Il tempo stringe, l'operazione appare complicata. Lo stesso si può dire di Milinkovic-Savic: per il sergente c'è l'ostacolo Lotito che continua a chiedere 150 milioni di euro.