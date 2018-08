Cosa manca, Milan: rossoneri scatenati, sogno Milinkovic-Savic

© foto di Federico Gaetano

Milan scatenato in queste ultime ore di mercato. Dopo Bakayoko, il club rossonero ha preso anche Castillejo e Laxalt. Il mercato del Milan non finisce qui, Leonardo lavora per regalare a Gattuso almeno un altro rinforzo in mezzo al campo. Tutto passa dal futuro di Bertolacci: se torna al Genoa, c'è bisogno, anche numericamente, di un uomo in mediana. I tifosi rossoneri continuano a sognare Milinkovic-Savic, ma Lotito è un osso duro da convincere. Il presidente della Lazio ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, ma a cifre davvero importanti: 40 milioni per il prestito ed altri 80 milioni per riscattare il cartellino del sergente.