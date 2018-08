Cosa manca, Parma: almeno sei acquisti. Tre saranno in attacco

© foto di Federico Gaetano

Tre attaccanti per rivoluzionare un reparto destinato a cambiare pelle completamente: per l'attacco del Parma Gervinho sembra davvero ad un passo. L'ivoriano sta trattando la risoluzione contrattuale con l'Hebei Fortune, squadra cinese con cui non ha avuto grande fortuna negli ultimi mesi: manca ancora l'accordo sulle cifre per la risoluzione ma si cerca una intesa, per permettere successivamente l'approdo dell'ivoriano in Emilia. Ma non è finita qui: l'approdo dell'africano non esclude Yann Karamoh, con cui c'è un accordo di massima con l'Inter. E la punta? Potrebbe essere Alessandro Matri o magari Cheick Diabate: si attende una risposta dall'ex attaccante di Milan e Juventus, che potrebbe dunque completare un reparto già molto affollato, anche se per Fabio Ceravolo potrebbero a breve aprirsi le porte dell'addio in direzione Serie B. Da non dimenticare Mattia Sprocati, che sarebbe già a Parma: la firma è attesa a ore, con l'ex Salernitana che si trasferirebbe in Emilia con la formula del prestito. In cabina di regia Davide Di Gennaro rimane il preferito: il giocatore cresciuto nel Settore Giovanile del Milan sarebbe appetito anche dal Bologna, che però sarebbe poco convinto dell'operazione. Si continuano a seguire Valzania e nelle ultime ore si è fatto anche il nome di Marco D'Alessandro dell'Atalanta. In difesa mancano un centrale e un terzino destro: prosegue la trattativa per Yohan Benalouane. Il tunisino attende l'ultimo placet, poi tornerà a Collecchio, come da desiderio espresso dallo stesso giocatore. Ma il Parma continua a trattare anche per coprire il buco presente sulla corsia di destra: sarà uno tra Dusan Basta (la Lazio deve una risposta) e Marco Faraoni, in corsa anche Andrea Rispoli.